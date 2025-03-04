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Сын легенды сборной Бразилии присоединился к украинскому клубу

Первая лига

Футболист находится в расположении ФК "ЮКСА"

Сын легенды сборной Бразилии присоединился к украинскому клубу

Фото: instagram.com/romarinhoo11

Новина українською

В расположении ФК "ЮКСА" сейчас находится бразильский нападающий "Америки" Рио-де-Жанейро Ромариньо. Об этом утверждает журналист Дмитрий Венков.

Цель визита бразильца не разглашается.

Отметим, что 31-летний Ромариньо является сыном легенды сборной Бразилии и чемпиона мира-1994 Ромарио. В последние годы 59-летний экс-футболист занимает пост президента клуба "Америка" из Рио-де-Жанейро.

"ЮКСА" занимает 7-е место в Чемпионской группе Первой лиги, имея в своем активе 22 балла.

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Опубликовал: Алина Ерофеева
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