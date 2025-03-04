Не впечатлил Ковальца. Вингер покинул расположение Подолья

Левый вингер Кирилл Ховайко покинул расположение "Подолья", сообщает журналист Дмитрий Венков.

23-летний футболист находился на просмотре в команде Сергея Ковальца, но не подошел перволиговому клубу.

В первой части этого сезона Ховайко выступал за ФК "ЮКСА", где в семи матчах забил один гол. Ранее он защищал цвета юношеских команд "Днепра" и "Днепра-1", а также "Стандарта" из Новых Санжар.

Ранее сообщалось, что сын легенды сборной Бразилии присоединился к клубу Первой лиги.