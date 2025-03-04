Первая лига
Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Не впечатлил Ковальца. Вингер покинул расположение Подолья
Просмотр футболиста оказался безуспешным
Фото: ФК ЮКСА
Левый вингер Кирилл Ховайко покинул расположение "Подолья", сообщает журналист Дмитрий Венков.
23-летний футболист находился на просмотре в команде Сергея Ковальца, но не подошел перволиговому клубу.
В первой части этого сезона Ховайко выступал за ФК "ЮКСА", где в семи матчах забил один гол. Ранее он защищал цвета юношеских команд "Днепра" и "Днепра-1", а также "Стандарта" из Новых Санжар.
Ранее сообщалось, что сын легенды сборной Бразилии присоединился к клубу Первой лиги.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Telegram
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Сын легенды сборной Бразилии присоединился к украинскому клубу
- Шанс стать первым номером. Легендарный клуб АПЛ интересуется Луниным
- Долгожданная арена в Петровом и амбициозный проект Полесья: какие стадионы будут построены в Украине в будущем.
- Вратарь ФСК Мариуполь прибыл на просмотр в другой клуб Первой лиги
- Новая ведущая клубного ТВ Реала привлекла внимание фанатов своей внешностью. ФОТО
- Защитник Ливерпуля получит невероятное повышение зарплаты на 650%
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000
2На сайт
5 000
3На сайт
150 000
4На сайт
35 000