  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. "Не могу сказать, что я буду на пьедестале, я буду звездой", - защитник Металлиста 1925 рассказал о своих футбольных мечтах
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

"Не могу сказать, что я буду на пьедестале, я буду звездой", - защитник Металлиста 1925 рассказал о своих футбольных мечтах

Первая лига

Максим Имереков хочет сыграть на украинской Донбасс Арене

"Не могу сказать, что я буду на пьедестале, я буду звездой", - защитник Металлиста 1925 рассказал о своих футбольных мечтах

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

Защитник "Металлиста 1925" Максим Имереков назвал матч, который стал наиболее запоминающимся в его карьере, а также рассказал о своих футбольных пожеланиях.

"Каждый матч по-своему памятен. Нельзя сказать, что этот был хороший, этот был плохой. Даже когда ты проигрываешь, ты иногда этот матч помнишь больше, чем тот, который выигрываешь.

Если брать по эмоциям, по тому, что было, то это, наверное, игра в Риме, когда был полный стадион (вероятно, речь идет о матче Лиги конференций "Рома" – "Заря" 4:0 в 2021 году, – прим.).

Не могу сказать, что я буду на пьедестале, я буду звездой, но если брать футбольную цель, то сейчас хотелось бы сказать, что я сам родом из Донецка, и я помню, когда было открытие "Донбасс Арены", был полный стадион.

Скажем так, я хотел бы, чтобы сейчас произошло это, люди смогли снова прийти на этот украинский стадион, украинские люди, украинские болельщики наши, и был полный стадион, как они тогда поддерживали "Шахтер" донецкий, и чтобы сыграть на этом стадионе при полных трибунах", – сказал Имереков.

По теме
yellow-arrow
Не впечатлил Ковальца. Вингер покинул расположение Подолья
yellow-arrow
Сын легенды сборной Бразилии присоединился к украинскому клубу
yellow-arrow
"Их рвения хватило на один месяц". Рябоконь рассказал, как спонсоры бросили Диназ
Донбасс Арена Максим Имереков Металлист 1925 (Харьков)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
YouTube-канал Металіста 1925
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости