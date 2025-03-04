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"Не могу сказать, что я буду на пьедестале, я буду звездой", - защитник Металлиста 1925 рассказал о своих футбольных мечтах
Максим Имереков хочет сыграть на украинской Донбасс Арене
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Защитник "
"Каждый матч по-своему памятен. Нельзя сказать, что этот был хороший, этот был плохой. Даже когда ты проигрываешь, ты иногда этот матч помнишь больше, чем тот, который выигрываешь.
Если брать по эмоциям, по тому, что было, то это, наверное, игра в Риме, когда был полный стадион (вероятно, речь идет о матче Лиги конференций "Рома" – "Заря" 4:0 в 2021 году, – прим.).
Не могу сказать, что я буду на пьедестале, я буду звездой, но если брать футбольную цель, то сейчас хотелось бы сказать, что я сам родом из Донецка, и я помню, когда было открытие "Донбасс Арены", был полный стадион.
Скажем так, я хотел бы, чтобы сейчас произошло это, люди смогли снова прийти на этот украинский стадион, украинские люди, украинские болельщики наши, и был полный стадион, как они тогда поддерживали "Шахтер" донецкий, и чтобы сыграть на этом стадионе при полных трибунах", – сказал Имереков.
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