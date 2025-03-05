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"Работа здесь невероятная". Новичок Металлиста 1925 доволен атмосферой в клубе
Кристиан Мба - о первых впечатлениях от нового клуба
Скриншот: канал Металіста 1925 на YouTube
Нигерийский новичок "Металлиста 1925" Кристиан Мба высказался о своем переходе в харьковский клуб.
"Быть в "Металлисте 1925" – это приятное чувство. Работа здесь – невероятная, любовь и единство в команде – это самое главное. Так что с первых минут я почувствовал себя отлично.
В команде очень много хороших игроков, молодые таланты – все рвутся играть. Атмосфера в команде заряжена борьбой, агрессией и жаждой победы – мне это очень нравится. Все готовы выходить на поле и бороться за место в составе.
Что касается моей игры, то я также играю с большим желанием и всегда отдаю все силы ради победы команды. Если забиваю – это отлично, но моя главная цель – максимально хорошо выполнять свою роль на поле и помогать команде выигрывать.
Я вдохновляюсь игрой Лукаку, он один из тех, кого я много пересматриваю. Никого больше не могу выделить", – сказал Мба.
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