"Работа здесь невероятная". Новичок Металлиста 1925 доволен атмосферой в клубе

Нигерийский новичок "Металлиста 1925" Кристиан Мба высказался о своем переходе в харьковский клуб.

"Быть ​​в "Металлисте 1925" – это приятное чувство. Работа здесь – невероятная, любовь и единство в команде – это самое главное. Так что с первых минут я почувствовал себя отлично.

В команде очень много хороших игроков, молодые таланты – все рвутся играть. Атмосфера в команде заряжена борьбой, агрессией и жаждой победы – мне это очень нравится. Все готовы выходить на поле и бороться за место в составе.

Что касается моей игры, то я также играю с большим желанием и всегда отдаю все силы ради победы команды. Если забиваю – это отлично, но моя главная цель – максимально хорошо выполнять свою роль на поле и помогать команде выигрывать.

Я вдохновляюсь игрой Лукаку, он один из тех, кого я много пересматриваю. Никого больше не могу выделить", – сказал Мба.