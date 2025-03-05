Четыре гола за 16 минут. Буковина - Скала 1911 2:4. Видео голов и обзор матча

4 марта "Буковина" сыграла спарринг со "Скалой 1911" в рамках учебно-тренировочных сборов на Закарпатье. которая идет на 5-м месте группы А Второй лиги.

К 22-й минуте "Скала 1911" уже повела с разгромным счетом 4:0. Далее свое слово взяла "Буковина" - дублем в составе черновицкого клуба отметился Даниил Гончарук.

Контрольный матч. 4 марта, Ужгород

"Буковина" - "Скала 1911“ - 2:4

Голы: Гончарук (59, 77) - Фесенко (6, 22), Лукьянченко (11), Жумига (15)

"Буковина": Погорелый (Пономаренко, 46), Шинкаренко (Солдат, 46), Дудник (Лопыренок, 46), Прокопчук (Безуглый, 46), Орлов (Скицко, 24, Плакса, 46)), Бусько (Кольцов, 46), Морговский (Рудавский, 46), Килевый (Тищенко, 46), Голуб (Бодня, 46), ГНП (на просмотре) (Гончарук, 46), Андрейчук (Бойчук, 46).

Запасные: Балан, Илика, Стецюра.

"Скала 1911" (стартовый состав): Архипчук, Мердеев, Николишин, Козубенко, Янюк, Гудзинский, Ралюченко, Лукьянченко, Фесенко, Грицак, Жумига.