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Клуб Первой лиги арендовал игрока Левого Берега
Соглашение рассчитано до конца сезона
Фото: ФК Поділля
Защитник "Левого Берега" Владимир Швец перешел на правах аренды в "Подолье", сообщает официальный сайт хмельницкого клуба.
Арендное соглашение рассчитано до конца сезона. В "Подолье" он будет выступать под 27 номером.
Владимир родился в Виннице. На юношеском уровне выступал за винницкую "Ниву", запорожский "Металлург" и полтавскую "Ворсклу", где попадал в заявку первой команды.
В конце августа 2023 года он присоединился к "Левому Берегу". В нынешнем сезоне он принял участие в одном матче - в Кубке Украины.
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