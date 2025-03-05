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Клуб Первой лиги арендовал игрока Левого Берега

Первая лига

Соглашение рассчитано до конца сезона

Клуб Первой лиги арендовал игрока Левого Берега

Фото: ФК Поділля

Новина українською

Защитник "Левого Берега" Владимир Швец перешел на правах аренды в "Подолье", сообщает официальный сайт хмельницкого клуба.

Арендное соглашение рассчитано до конца сезона. В "Подолье" он будет выступать под 27 номером.

Владимир родился в Виннице. На юношеском уровне выступал за винницкую "Ниву", запорожский "Металлург" и полтавскую "Ворсклу", где попадал в заявку первой команды.

В конце августа 2023 года он присоединился к "Левому Берегу". В нынешнем сезоне он принял участие в одном матче - в Кубке Украины.

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Источник:
ФК Поділля
Опубликовал: Алина Ерофеева
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