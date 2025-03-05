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Два игрока Ингульца присоединились к Ниве Т. Данченко все еще под вопросом

Первая лига
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Новости из Тернополя

Два игрока Ингульца присоединились к Ниве Т. Данченко все еще под вопросом

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Два бывших футболиста "Ингульца", Марьян Мысык и Денис Резепов, продолжат карьеру в перволиговой "Ниве" из Тернополя, сообщает Sport.ua.

Также за первую команду "Нивы" будет выступать и Виталий Михайлив, который первую часть сезона провел в "Ниве-2".

Что касается именитого Олега Данченко, который имеет опыт выступлений в УПЛ, то он не избежал повреждения, и подпишет ли контракт с "Нивой", станет ясно после его возвращения в строй.

Напомним, что по итогам осенней части сезона "Нива" занимает 12 место в группе "Выбывание" Первой лиги, набрав 16 очков.

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Олег Данченко Марьян Мысык Нива (Тернополь) Денис Резепов
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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
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