Два игрока Ингульца присоединились к Ниве Т. Данченко все еще под вопросом

Два бывших футболиста "Ингульца", Марьян Мысык и Денис Резепов, продолжат карьеру в перволиговой "Ниве" из Тернополя , сообщает Sport.ua.

Также за первую команду "Нивы" будет выступать и Виталий Михайлив, который первую часть сезона провел в "Ниве-2".

Что касается именитого Олега Данченко, который имеет опыт выступлений в УПЛ, то он не избежал повреждения, и подпишет ли контракт с "Нивой", станет ясно после его возвращения в строй.

Напомним, что по итогам осенней части сезона "Нива" занимает 12 место в группе "Выбывание" Первой лиги, набрав 16 очков.