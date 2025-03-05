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Два игрока Ингульца присоединились к Ниве Т. Данченко все еще под вопросом
Новости из Тернополя
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Два бывших футболиста "Ингульца", Марьян Мысык и Денис Резепов, продолжат карьеру в перволиговой
Также за первую команду "Нивы" будет выступать и Виталий Михайлив, который первую часть сезона провел в "Ниве-2".
Что касается именитого Олега Данченко, который имеет опыт выступлений в УПЛ, то он не избежал повреждения, и подпишет ли контракт с "Нивой", станет ясно после его возвращения в строй.
Напомним, что по итогам осенней части сезона "Нива" занимает 12 место в группе "Выбывание" Первой лиги, набрав 16 очков.
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