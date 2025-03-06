ЮКСА подписала ряд игроков - в первой части сезона они выступали в УПЛ

ФК "ЮКСА" усилил свой состав четырьмя игроками, сообщает журналист Дмитрий Венков в своем Telegram-канале.

Новичками команды стали центральный защитник Павел Лукьянчук, голкипер Виталий Чеботарев, опорный хавбек Андрей Спиваков и правый вингер Юрий Козыренко.

Предыдущим клубом Лукьянчука была "Оболонь" (6 матчей и 1 ассист в первой части сезона), Козыренко - "Ингулец" (5 матчей в первой части сезона).

Чеботарев и Спиваков в первой части сезона выступали за "Левый Берег". Чеботарев из-за травмы не сыграл ни одного матча, на счету Спивакова 1 ассист в 15 поединках.

Также согласно данным источника, центральный нападающий ФСК "Мариуполь" Иван Петренко не подошел ФК "ЮКСА" - он находился в команде на просмотре.