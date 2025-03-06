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Команда Первой лиги объявила о подписании двух игроков Ингульца

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Официально

Команда Первой лиги объявила о подписании двух игроков Ингульца

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

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ФК "Кудровка" официально объявила о подписании двух игроков "Ингульца".

Команда Первой лиги в соцсетях сообщила о том, что 30-летний Александр Козак и 25-летний Максим Мельничук присоединились к клубу. Согласно данным сайта Transfermarkt, футболисты перешли на правах свободных агентов.

Известно, что Козак будет выступать под 9-м номером. Опытный нападающий известен своими выступлениями за "Мариуполь", "Оболонь", и "Ингулец".

Мельничук выбрал 91-й игровой номер. Ранее левый защитник, кроме "Ингульца", играл за "Черноморец" и "Ворсклу".

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Ранее ФК "Кудровка" объявила о подписании опытного защитника "Ингульца".

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Александр Козак Ингулец (Петрово) Максим Мельничук ФК Кудровка
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Источник:
ФК Кудрівка
Опубликовал: Андрей Журба
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