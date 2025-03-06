Новый тренер Миная определился со своим штабом

Главный тренер " Миная " Евгений Калиниченко определился с тренерским штабом команды.

Ассистентом коуча был назначен Александр Сирык, который уже работал с Калиниченко в тернопольской "Ниве".

Тренером вратарей стал Сергей Гарин, который в свое время работал тренером по подготовке голкиперов в академии донецкого "Шахтера".

Уже 30 марта "Минай" возобновит выступления в Первой лиге Украины. По итогам первой части команда будет бороться за выживание в чемпионате.

Первая официальная игра в 2025 году будет против вышгородского "Диназа".