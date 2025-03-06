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Новый тренер Миная определился со своим штабом
Евгений Калиниченко назвал помощников
Фото: ФК Минай
Главный тренер "
Ассистентом коуча был назначен Александр Сирык, который уже работал с Калиниченко в тернопольской "Ниве".
Тренером вратарей стал Сергей Гарин, который в свое время работал тренером по подготовке голкиперов в академии донецкого "Шахтера".
Уже 30 марта "Минай" возобновит выступления в Первой лиге Украины. По итогам первой части команда будет бороться за выживание в чемпионате.
Первая официальная игра в 2025 году будет против вышгородского "Диназа".
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