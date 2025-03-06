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Ищут усиление? МФК Металлург пригласил на просмотр двух игроков, - журналист

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Ищут усиление? МФК Металлург пригласил на просмотр двух игроков, - журналист

Фото: МФК Металург

Новина українською

МФК "Металлург" пригласил на просмотр двух игроков.

По информации журналиста Дмитрия Венкова, в запорожскую команду прибыли экс-вингер "Виктории" Сергей Машталир и экс-вингер "Миная" и "ФК Мариуполя" Антон Байдал.

Оба футболиста уже свободные агенты.

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МФК "Металлург" в первой части сезона занял 7 место, набрав 17 баллов и вторую часть сезона сыграет в Группе выбывания.

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Источник:
Dmytro Vienkov
Опубликовал: Владислав Прийменко
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