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Ищут усиление? МФК Металлург пригласил на просмотр двух игроков, - журналист
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Фото: МФК Металург
МФК "Металлург" пригласил на просмотр двух игроков.
По информации журналиста Дмитрия Венкова, в запорожскую команду прибыли экс-вингер "Виктории" Сергей Машталир и экс-вингер "Миная" и "ФК Мариуполя" Антон Байдал.
Оба футболиста уже свободные агенты.
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МФК "Металлург" в первой части сезона занял 7 место, набрав 17 баллов и вторую часть сезона сыграет в Группе выбывания.
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Источник:Dmytro Vienkov
Опубликовал: Владислав Прийменко
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