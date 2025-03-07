Буковина прекратила сотрудничество с центрбеком

Центральный защитник Юрий Дудник покинул "Буковину".

Как сообщает официальный сайт клуба, стороны прекратили сотрудничество по взаимному согласию.

22-летний Дудник присоединился к "Буковине" в июне 2024 года. В первой части текущего сезона защитник провел в составе "желто-черных" 8 матчей (6 поединков в Первой лиге и 2 игры в Кубке Украины), в которых записал в свой актив один гол.

Напомним, Дудник является воспитанником академии кременчугского "Кремня" и выступал за юношеские и молодежные команды. Также он успел поиграть за "Зарю" U-19/ U-21/ Vbet Лига, "Баник" Соколов (2022-2023). В сезоне 2023/2024 защищал цвета "Кремня".