  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Буковина прекратила сотрудничество с центрбеком
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Буковина прекратила сотрудничество с центрбеком

Первая лига

Юрий Дудник покинул клуб

Буковина прекратила сотрудничество с центрбеком

Фото: ФК Буковина

Новина українською

Центральный защитник Юрий Дудник покинул "Буковину".

Как сообщает официальный сайт клуба, стороны прекратили сотрудничество по взаимному согласию.

22-летний Дудник присоединился к "Буковине" в июне 2024 года. В первой части текущего сезона защитник провел в составе "желто-черных" 8 матчей (6 поединков в Первой лиге и 2 игры в Кубке Украины), в которых записал в свой актив один гол.

Напомним, Дудник является воспитанником академии кременчугского "Кремня" и выступал за юношеские и молодежные команды. Также он успел поиграть за "Зарю" U-19/ U-21/ Vbet Лига, "Баник" Соколов (2022-2023). В сезоне 2023/2024 защищал цвета "Кремня".

По теме
yellow-arrow
ЮКСА представила двух новичков – экс-игроки Оболони и Левого Берега
yellow-arrow
Ищут усиление? МФК Металлург пригласил на просмотр двух игроков, - журналист
yellow-arrow
Новый тренер Миная определился со своим штабом
Буковина (Черновцы)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ФК Буковина
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости