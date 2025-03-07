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ЮКСА представила двух новичков – экс-игроки Оболони и Левого Берега

Первая лига

Защитник и голкипер

ЮКСА представила двух новичков – экс-игроки Оболони и Левого Берега

Фото: ФК ЮКСА

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ФК "ЮКСА" объявил о подписании центрального защитника Павла Лукьянчука и голкипера Виталия Чеботарева.

Детали соглашений неизвестны.

Предыдущим клубом Лукьянчука была "Оболонь", которую он покинул этой зимой. В первой части сезона он провел 6 матчей и отдал 1 ассист. Также играл за молодежные команды "Динамо", донецкий "Олимпик", "Верес", за венгерскую "Кишварду" и польский ГКС "Викелец".

Чеботарев этой зимой ушел из "Левого Берега", за который выступал с июля 2023 года. В нынешней кампании он из-за травмы не сыграл ни одного поединка. В течение карьеры успел поиграть за "Нефтяник-Укрнефть", "Таврию", "Тростянец", "Буковину" и грузинские "Цхинвали" и "Локомотив" из Тбилиси.

Ранее сообщалось, что "ЮКСА" подписала Андрея Спивакова и Юрия Козыренко.

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Источник:
ФК ЮКСА
Опубликовал: Алина Ерофеева
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