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"Уже есть договоренность": президент ЮКСА рассказал о легендарном футболисте, который планирует приехать в Украину
В ближайшие месяцы
Getty Images/Global Images Ukraine
Президент ЮКСА Сергей Лесник рассказал, пытался ли клуб пригласить в Украину лучшего футболиста мира 1994 года Ромарио, который является отцом зимнего новичка команды Ромариньо.
“ – Ромариньо мы скоро увидим своими глазами. Любопытно будет посмотреть. А не пробовали ли вы пригласить в Киев самого Ромарио в гости?
– Почему же не пробовали? Пробовали. С ним уже есть договоренность. Уверяю, Ромарио приедет в Киев. Сейчас вопрос только в том, когда. Мы еще не согласовали точную дату. Возможно, Ромарио посетит Украину в апреле, а возможно – в мае или июне. Он – занятый человек, нынче не футболом беспокоится, а больше политическими вопросами.
Возможно даже Ромарио приедет не сам, а с кем-то из своих партнеров по легендарной сборной Бразилии образца 1994 года, когда они стали чемпионами мира”, – сказал Лесник в интервью УФ.
Напомним, что Ромарио стал лучшим футболистом года по версии ФИФА в 1994 году. Тогда еще Золотой мяч вручали только уроженцам европейского континента. Нападающий в том году выиграл Чемпионат мира с Бразилией, а также в его активе две победы на Кубке Америки и 13 клубных трофеев.
С 2015 по 2023 год Ромарио являлся федеральным сенатором Бразилии от штата Рио-де-Жанейро – один из семи сенаторов от Социалистической партии Бразилии.
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