"Уже есть договоренность": президент ЮКСА рассказал о легендарном футболисте, который планирует приехать в Украину

Президент ЮКСА Сергей Лесник рассказал, пытался ли клуб пригласить в Украину лучшего футболиста мира 1994 года Ромарио, который является отцом зимнего новичка команды Ромариньо.

“ – Ромариньо мы скоро увидим своими глазами. Любопытно будет посмотреть. А не пробовали ли вы пригласить в Киев самого Ромарио в гости?

– Почему же не пробовали? Пробовали. С ним уже есть договоренность. Уверяю, Ромарио приедет в Киев. Сейчас вопрос только в том, когда. Мы еще не согласовали точную дату. Возможно, Ромарио посетит Украину в апреле, а возможно – в мае или июне. Он – занятый человек, нынче не футболом беспокоится, а больше политическими вопросами.

Возможно даже Ромарио приедет не сам, а с кем-то из своих партнеров по легендарной сборной Бразилии образца 1994 года, когда они стали чемпионами мира”, – сказал Лесник в интервью УФ.