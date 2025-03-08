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Клуб Первой лиги продолжит играть официальные матчи на стадионе имени Банникова
Поле в родном населенном пункте еще не готово
Фото: ФК ЮКСА
Президент ЮКСА Сергей Лесник сообщил, что клуб продолжит играть официальные матчи не в родной Тарасовке.
“По-прежнему весеннюю часть чемпионата будем играть на стадионе имени Банникова в Киеве. Нам очень нравится эта локация. Это очень компактная и удобная арена с хорошим полем, я о сорте газона, его покрытии.
Сколько мы еще будем играть не в Тарасовке? На этот вопрос ответить сейчас сложно.
Планируем, что через два года мы полностью завершим строительство/реконструкцию нашего спорткомплекса в Тарасовке. За это время должны привести всю инфраструктуру в порядок. Будем ли мы играть там матчи Первой лиги, если на тот момент мы будем играть в ней, сейчас говорить рано. Есть процесс аттестации арен и другие моменты.
Единственное, что могу сказать с уверенностью, так это то, что после завершения всех работ клуб действительно будет иметь все для полноценного функционирования. Речь и о манеже 60 на 90 метров, несколько больших полей, малые-средние поля”, – сказал Лесник.
Первую часть чемпионата ФК ЮКСА завершил на четвертом месте группы Первой лиги. Весенний этап соревнования команда начнет в чемпионской лиге поединком против “Эпицентра” 4 апреля (базовый день).
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