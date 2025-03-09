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Минай арендовал полузащитника Полесья-2

Первая лига

Усиление для закарпатцев

Минай арендовал полузащитника Полесья-2

Фото - ФК Полісся / автор - невідомий

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"Минай" заключил арендное соглашение с 20-летним центральным полузащитником Михаилом Раско. По информации UA-Футбол, он будет защищать цвета закарпатцев до конца текущего сезона. Контракт хавбека принадлежит второлиговому "Полесью-2", в составе которого он провел в текущем сезоне десять матчей и забил один гол.

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Интересно, что единственный мяч в сезоне-2024/25 Раско записал на свой счет в игре с земляками "Миная" – "Ужгородом". Во встрече 2-го тура Михаил отметился ударом с "точки".

Отметим, что ранее "Минай" распрощался с рядом игроков и сменил главного тренера.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: UA-Футбол
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