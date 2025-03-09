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Представитель Первой лиги ждет форварда Шахтера
Минай берет "горняка" из юношеской команды
Фото - ФК Шахтар / Автор - невідомий
После зимнего прощания "Миная" с Олегом Вишневским в распоряжении Евгения Калиниченко осталось два нападающих – Егор Гуничев и Павел Тищук. В ближайшее время тандем превратится в трио. Как стало известно UA-Футбол, арендное соглашение закарпатцы заключат с 20-летним форвардом "Шахтера" Антоном Демченко, который выступает в юношеской команде дончан.
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В сезоне-2024/25 Демченко провел шесть матчей и забил один гол – в игре 13-го тура "Зари".
Отметим, что Антон – далеко не основной нападающий юных "горняков" и лишь во встрече 17-го тура с "Полесьем" вышел в основном составе. А всего в текущем чемпионате провел на поле 211 минут.
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