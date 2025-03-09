  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Представитель Первой лиги ждет форварда Шахтера
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Представитель Первой лиги ждет форварда Шахтера

Первая лига

Минай берет "горняка" из юношеской команды

Представитель Первой лиги ждет форварда Шахтера

Фото - ФК Шахтар / Автор - невідомий

Новина українською

После зимнего прощания "Миная" с Олегом Вишневским в распоряжении Евгения Калиниченко осталось два нападающих – Егор Гуничев и Павел Тищук. В ближайшее время тандем превратится в трио. Как стало известно UA-Футбол, арендное соглашение закарпатцы заключат с 20-летним форвардом "Шахтера" Антоном Демченко, который выступает в юношеской команде дончан.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

В сезоне-2024/25 Демченко провел шесть матчей и забил один гол – в игре 13-го тура "Зари".

Отметим, что Антон – далеко не основной нападающий юных "горняков" и лишь во встрече 17-го тура с "Полесьем" вышел в основном составе. А всего в текущем чемпионате провел на поле 211 минут.

Читайте такжеМинай арендовал полузащитника Полесья-2
По теме
yellow-arrow
Минай арендовал полузащитника Полесья-2
yellow-arrow
Клуб Первой лиги продолжит играть официальные матчи на стадионе имени Банникова
yellow-arrow
"Уже есть договоренность": президент ЮКСА рассказал о легендарном футболисте, который планирует приехать в Украину
Шахтер (Донецк) ФК Минай эксклюзив UA-Футбол
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: UA-Футбол
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости