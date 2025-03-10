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Команда Первой лиги близка к прекращению существования

Первая лига
Обновлено

Прогнозируемый финал

Команда Первой лиги близка к прекращению существования

Фото: ФСК Маріуполь

Новина українською

По информации журналиста Эндрю Тодоса вероятность того, что ФСК "Мариуполь" не выйдет на вторую часть сезона 2024/25, чрезвычайно высока. Клуб оказался в тяжелом финансовом положении, а также столкнулся с серьезными организационными проблемами, которые ставят под угрозу его дальнейшее существование.

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Окончательное решение о будущем команды должно быть принято в ближайшее время. Если ситуация не изменится, то украинский футбол потеряет еще один клуб.

В осенней части сезона команда финишировала на шестом месте и попала в группу, которая борется за сохранение места в Первой лиге.

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Источник:
Zorya Londonsk
Опубликовал: Александр Симченко
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