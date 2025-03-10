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Хавбек Ингульца официально перешел в клуб Первой лиги

Первая лига

Марьян Мысык будет выступать за "Ниву" Тернополь

Хавбек Ингульца официально перешел в клуб Первой лиги

Фото: Нива Тернопіль

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Полузащитник "Ингульца" Марьян Мысык перешел в тернопольскую "Ниву", сообщает клубная пресс-служба.

Детали соглашения неизвестны. В новой команде он будет выступать под 33-м номером.

В первой части сезона он провел 13 матчей за петровцев, без результативных действий. 28-летний игрок также известен по выступлениям за "Металлург" (Донецк), "Сталь" (Каменское), "Ворскла", "Рух" (Львов) и "Левый Берег".

Напомним, по итогам осенней части сезона "Нива" Тернополь заняла 5-е место в группе А Первой лиги, набрав 16 очков. Весной тернополяне сыграют в группе Выбывания.

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Марьян Мысык Нива (Тернополь)
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Источник:
Нива Тернопіль
Опубликовал: Алина Ерофеева
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