Хавбек Ингульца официально перешел в клуб Первой лиги

Полузащитник "Ингульца" Марьян Мысык перешел в тернопольскую "Ниву", сообщает клубная пресс-служба.

Детали соглашения неизвестны. В новой команде он будет выступать под 33-м номером.

В первой части сезона он провел 13 матчей за петровцев, без результативных действий. 28-летний игрок также известен по выступлениям за "Металлург" (Донецк), "Сталь" (Каменское), "Ворскла", "Рух" (Львов) и "Левый Берег".

Напомним, по итогам осенней части сезона "Нива" Тернополь заняла 5-е место в группе А Первой лиги, набрав 16 очков. Весной тернополяне сыграют в группе Выбывания.