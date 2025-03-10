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Хавбек Ингульца официально перешел в клуб Первой лиги
Марьян Мысык будет выступать за "Ниву" Тернополь
Фото: Нива Тернопіль
Полузащитник "Ингульца" Марьян Мысык перешел в тернопольскую "Ниву", сообщает клубная пресс-служба.
Детали соглашения неизвестны. В новой команде он будет выступать под 33-м номером.
В первой части сезона он провел 13 матчей за петровцев, без результативных действий. 28-летний игрок также известен по выступлениям за "Металлург" (Донецк), "Сталь" (Каменское), "Ворскла", "Рух" (Львов) и "Левый Берег".
Напомним, по итогам осенней части сезона "Нива" Тернополь заняла 5-е место в группе А Первой лиги, набрав 16 очков. Весной тернополяне сыграют в группе Выбывания.
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