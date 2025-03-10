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"Буду наслаждаться футболом и Тернополем". Новичок Нивы - о своей адаптации в клубе
Марьян Мысык рассказал о своем переходе в "Ниву" Тернополь
Фото: Нива Тернопіль
Новичок "Нивы" Тернополь Марьян Мысык поделился своими впечатлениями после перехода в клуб.
- Как проходит твоя адаптация в "Ниве"? Комфортно ли чувствуешь себя в новом городе? Уже успел найти общий язык с партнерами по команде?
- После "Ингульца" приехал в Файный город, уже успел погулять, Тернополь очень нравится. Скоро привезу сюда свою семью и буду наслаждаться футболом и этим замечательным городом. В команде чувствую себя комфортно, имею хорошие, положительные впечатления. Некоторых ребят знал раньше, коллектив замечательный, и в целом меня тепло приняли в команде.
- Какие твои ожидания от предстоящих официальных матчей в составе "Нивы"? Как оцениваешь собственную готовность к выступлениям?
- Сборы были длинные, и еще впереди третий сбор. Мы много работали, выполнили большую беговую работу. От себя постараюсь показать максимально хорошую игру и выкладываться вместе с командой для достижения положительного результата во второй части сезона, - сказал Мысык.
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