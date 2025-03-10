Клуб Первой лиги попрощался с двумя игроками

Сумская "Виктория" прекратила сотрудничество с двумя футболистами. Команду покинули левый защитник Артем Данилюк и полузащитник Максим Чеглов, сообщает клубная пресс-служба.

23-летний Данилюк выступал за клуб с марта 2024 года. В первой части сезона он провел 15 матчей во всех турнирах, в которых забил 3 гола.

25-летний Чеглов защищал цвета "Виктории" с 2021 года. На его счету 2 гола и 1 ассист в 18 поединках в первой части сезона.

Ранее "Виктория" арендовала полузащитника "Оболони".