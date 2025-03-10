  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Клуб Первой лиги попрощался с двумя игроками
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Клуб Первой лиги попрощался с двумя игроками

Первая лига

Артем Данилюк и Максим Чеглов покинули команду

Клуб Первой лиги попрощался с двумя игроками

Фото: ФК Вікторія Суми

Новина українською

Сумская "Виктория" прекратила сотрудничество с двумя футболистами. Команду покинули левый защитник Артем Данилюк и полузащитник Максим Чеглов, сообщает клубная пресс-служба.

23-летний Данилюк выступал за клуб с марта 2024 года. В первой части сезона он провел 15 матчей во всех турнирах, в которых забил 3 гола.

25-летний Чеглов защищал цвета "Виктории" с 2021 года. На его счету 2 гола и 1 ассист в 18 поединках в первой части сезона.

Ранее "Виктория" арендовала полузащитника "Оболони".

По теме
yellow-arrow
"Буду наслаждаться футболом и Тернополем". Новичок Нивы - о своей адаптации в клубе
yellow-arrow
Хавбек Ингульца официально перешел в клуб Первой лиги
yellow-arrow
Команда Первой лиги близка к прекращению существования
Виктория (Сумы) Артем Данилюк
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ФК Вікторія Суми
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости