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Клуб Первой лиги попрощался с двумя игроками
Артем Данилюк и Максим Чеглов покинули команду
Фото: ФК Вікторія Суми
Сумская "Виктория" прекратила сотрудничество с двумя футболистами. Команду покинули левый защитник Артем Данилюк и полузащитник Максим Чеглов, сообщает клубная пресс-служба.
23-летний Данилюк выступал за клуб с марта 2024 года. В первой части сезона он провел 15 матчей во всех турнирах, в которых забил 3 гола.
25-летний Чеглов защищал цвета "Виктории" с 2021 года. На его счету 2 гола и 1 ассист в 18 поединках в первой части сезона.
Ранее "Виктория" арендовала полузащитника "Оболони".
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Источник:ФК Вікторія Суми
Опубликовал: Алина Ерофеева
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