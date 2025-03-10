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Лидер Первой лиги подписал двух игроков из УПЛ

Первая лига
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Кудровка настроена серьезно

Лидер Первой лиги подписал двух игроков из УПЛ

instagram.com/fc.kudrivka

Новина українською

Лидер Первой лиги "Кудровка" объявила о подписании двух игроков "Ингульца".

Как сообщает пресс-служба клуба, игроками команды стали Александр Козак и Максим Мельничук.

При этом, по данным Transfermarkt, оба игрока были подписаны на правах свободных агентов.

В своей новой команде Козак будет играть под 9-м игровым номером, а Мельничук – под 91-м.

30-летний Козак в первой части сезона отыграл всего девять матчей, в которых оформил по одному голу и ассисту. Сколько же матчей в текущем сыграл и Мельничук, однако футболист отличился всего одним ассистом

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Источник:
ФК Кудрівка
Опубликовал: Михаил Черныш
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