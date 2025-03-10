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Лидер Первой лиги подписал двух игроков из УПЛ
Кудровка настроена серьезно
instagram.com/fc.kudrivka
Лидер Первой лиги "
Как сообщает пресс-служба клуба, игроками команды стали Александр Козак и Максим Мельничук.
При этом, по данным Transfermarkt, оба игрока были подписаны на правах свободных агентов.
В своей новой команде Козак будет играть под 9-м игровым номером, а Мельничук – под 91-м.
30-летний Козак в первой части сезона отыграл всего девять матчей, в которых оформил по одному голу и ассисту. Сколько же матчей в текущем сыграл и Мельничук, однако футболист отличился всего одним ассистом
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