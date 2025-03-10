"Дальше ждать поддержки нет смысла", - клуб Первой лиги снимается с чемпионата

Главный тренер ФСК "Мариуполь" Олег Красноперов заявил о том, что клуб из-за финансовых проблем снимается с чемпионата Первой лиги

"Буду лаконичным. Так и не нашлось желающих подставить нам плечо. Пока на контракте остались только два игрока, остальные – трудоустроились в других командах.

Вчера разговаривал с клубным руководством. Как меня проинформировали, 11 марта будет отправлено официальное письмо в УАФ и ПФЛ о снятии "Мариуполя" с Первой лиги из-за финансовых проблем. Дальше ждать поддержки нет смысла", - сказал Красноперов.