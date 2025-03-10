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"Дальше ждать поддержки нет смысла", - клуб Первой лиги снимается с чемпионата

Первая лига
Обновлено

Кажется, в истории ФСК Мариуполь поставлена точка

"Дальше ждать поддержки нет смысла", - клуб Первой лиги снимается с чемпионата

ФСК Маріуполь

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Главный тренер ФСК "Мариуполь" Олег Красноперов заявил о том, что клуб из-за финансовых проблем снимается с чемпионата Первой лиги

"Буду лаконичным. Так и не нашлось желающих подставить нам плечо. Пока на контракте остались только два игрока, остальные – трудоустроились в других командах.

Вчера разговаривал с клубным руководством. Как меня проинформировали, 11 марта будет отправлено официальное письмо в УАФ и ПФЛ о снятии "Мариуполя" с Первой лиги из-за финансовых проблем. Дальше ждать поддержки нет смысла", - сказал Красноперов.

Напомним, что ФСК "Мариуполь" занимает 10 место в группе "Выбывание" Первой лиги, набрав 18 очков.

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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
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