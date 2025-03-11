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Минай официально усилился молодым игроком Полесья

Первая лига

Аренда до конца сезона

Минай официально усилился молодым игроком Полесья

Фото - ФК Полісся / автор - невідомий

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20-летний полузащитник "Полесья" Михаил Раско перешел на правах аренды в "Минай", сообщает пресс-служба закарпатского клуба.

Детали соглашения не разглашаются, однако ранее мы писали, что он будет защищать цвета закарпатцев до конца текущего сезона. Портал Transfermarkt подтверждает эту информацию.

В текущем сезоне он провел десять матчей за второлиговое "Полесье-2" и забил один гол. Интересно, что единственный мяч Раско записал на свой счет в игре с земляками "Миная" – "Ужгородом". Во встрече 2-го тура Михаил отметился ударом с "точки". Также в его активе один поединок за главную команду житомирян в сезоне-2023/24.

Ранее мы писали о том, что "Минай" подпишет форварда юношеской команды "Шахтера".

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Источник:
ФК Минай
Опубликовал: Алина Ерофеева
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