Минай официально усилился молодым игроком Полесья

20-летний полузащитник "Полесья" Михаил Раско перешел на правах аренды в "Минай", сообщает пресс-служба закарпатского клуба.

Детали соглашения не разглашаются, однако ранее мы писали, что он будет защищать цвета закарпатцев до конца текущего сезона. Портал Transfermarkt подтверждает эту информацию.

В текущем сезоне он провел десять матчей за второлиговое "Полесье-2" и забил один гол. Интересно, что единственный мяч Раско записал на свой счет в игре с земляками "Миная" – "Ужгородом". Во встрече 2-го тура Михаил отметился ударом с "точки". Также в его активе один поединок за главную команду житомирян в сезоне-2023/24.

Ранее мы писали о том, что "Минай" подпишет форварда юношеской команды "Шахтера".