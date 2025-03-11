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"Это издевательство". Игрок клуба Первой лиги высказался о формате чемпионата
По его мнению, пауза в ПФЛ является слишком длинной
Фото: ФК Епіцентр
Голкипер "Эпицентра" Олег Билык выразил недовольство по поводу формата соревнований в Первой лиге.
- Это издевательство. Заканчивать чемпионат в конце ноября и возобновлять в начале апреля - ужас. Тем более, в течение весенней части чемпионата мы сыграем только 8 игр, то есть получается, что за полгода с момента окончания мы сыграем только 8 официальных матчей. Это просто ненормально.
- Это первый такой опыт в вашей карьере?
- Был еще похожий опыт, когда я играл за «Скалу» во Второй лиге. Мы тогда также заканчивали чемпионат в середине ноября и начинали в апреле. То есть это не впервые, но тогда я был молодым и как-то не уделял этому особого внимания.
- Сейчас намного тяжелее?
- Да. Хоть ты и работаешь дома по индивидуальному плану, но это все равно не то, что нужно для развития футболиста, - считает Билык.
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