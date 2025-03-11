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СК Полтава подписал украинца с опытом выступлений в Италии
Полтавский клуб усилился местным талантом
Фото: orvietonews.it
СК "Полтава" подписала контракт с местными талантом Артемом Онищенко. Об этом утверждает журналист Дмитрий Венков в своем Telegram-канале.
21-летний хавбек является воспитанником "Ворсклы", а с 2017 по 2020 гг. находился в структуре "Перуджи" из Серии Б. Попадал в заявку первой команды, однако за нее не дебютировал.
В первой части этого сезона Онищенко выступал за "Горняк-Спорт", где в 14 матчах отметился тремя забитыми голами.
СК "Полтава" занимает 4-е место в группе Чемпионская, имея в своем активе 25 очков.
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