СК Полтава подписал украинца с опытом выступлений в Италии

СК "Полтава" подписала контракт с местными талантом Артемом Онищенко. Об этом утверждает журналист Дмитрий Венков в своем Telegram-канале.

21-летний хавбек является воспитанником "Ворсклы", а с 2017 по 2020 гг. находился в структуре "Перуджи" из Серии Б. Попадал в заявку первой команды, однако за нее не дебютировал.

В первой части этого сезона Онищенко выступал за "Горняк-Спорт", где в 14 матчах отметился тремя забитыми голами.

СК "Полтава" занимает 4-е место в группе Чемпионская, имея в своем активе 25 очков.