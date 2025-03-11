Теперь официально. Минай подписал форварда Шахтера

Минай официально объявил о подписании форварда донецкого "Шахтера".

В сообщении от клуба в соцсетях говорится о том, что 20-летний центральный нападающий Антон Демченко перешел в команду из Ужгорода на постоянной основе. Его контракт с клубом рассчитан до конца июня 2027 года.

Согласно данным от Transfermarkt, футболист присоединился к "Минаю" на правах свободного агента.

Отметим, что воспитанник академии "горняков" выступал в юношеской команде. В текущем сезоне Демченко провел шесть матчей и забил один гол на уровне U-19 в чемпионате Украины.

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Ранее сообщалось о том, что «Минай» подписал полузащитника «Полесья» на правах аренды до конца сезона.