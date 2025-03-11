Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Теперь официально. Минай подписал форварда Шахтера
Усиление атаки
Фото - Сайт ФК Шахтар Донецьк
Минай официально объявил о подписании форварда донецкого "Шахтера".
В сообщении от клуба в соцсетях говорится о том, что 20-летний центральный нападающий Антон Демченко перешел в команду из Ужгорода на постоянной основе. Его контракт с клубом рассчитан до конца июня 2027 года.
Согласно данным от Transfermarkt, футболист присоединился к "Минаю" на правах свободного агента.
Отметим, что воспитанник академии "горняков" выступал в юношеской команде. В текущем сезоне Демченко провел шесть матчей и забил один гол на уровне U-19 в чемпионате Украины.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Ранее сообщалось о том, что «Минай» подписал полузащитника «Полесья» на правах аренды до конца сезона.
Популярное сейчас
- Налет на Москву. В РФ заявили о самой массированной атаке дронов в этом году
- Экс-игрок сборной Украины официально объявил о завершении карьеры
- Костышин возвращается в Колос, Шахтер подписывает бразильца. Главные новости за 10 марта
- Лидер Первой лиги подписал двух игроков из УПЛ
- Семейный фан-клуб: дочери Зинченко поддержали его в матче против ПСВ
- Новая ведущая клубного ТВ Реала привлекла внимание фанатов своей внешностью. ФОТО