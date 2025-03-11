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Официально: Александрия подписала хавбека Динамо

Первая лига

Сергей Булеца - игрок Александрии

Официально: Александрия подписала хавбека Динамо

Фото: sport.se.pl

Новина українською

Полузащитник "Динамо" Сергей Булеца официально присоединится к "Александрии".

Об этом сообщает пресс-служба киевского клуба.

Условия перехода киевляне не афишируют. Контракт Сергея с "Динамо" истекает летом 2026 года.

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По данным СМИ, 26-летний футболист уже заявлен за новую команду. Трудовое соглашение между сторонами будет рассчитано на 2,5 года.

Текущий сезон Булеца проводил в польской "Лехии Гданськ" (0 результативных действий в 8 матчах).

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Динамо (Киев) ФК Александрия Сергей Булеца
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Источник:
телеграм-канал Динамо
Опубликовал: Михаил Черныш
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