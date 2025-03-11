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Официально: Александрия подписала хавбека Динамо
Сергей Булеца - игрок Александрии
Фото: sport.se.pl
Полузащитник "Динамо" Сергей Булеца официально присоединится к "
Об этом сообщает пресс-служба киевского клуба.
Условия перехода киевляне не афишируют. Контракт Сергея с "Динамо" истекает летом 2026 года.
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По данным СМИ, 26-летний футболист уже заявлен за новую команду. Трудовое соглашение между сторонами будет рассчитано на 2,5 года.
Текущий сезон Булеца проводил в польской "Лехии Гданськ" (0 результативных действий в 8 матчах).
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Источник:телеграм-канал Динамо
Опубликовал: Михаил Черныш
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