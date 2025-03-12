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Металлист 1925 отправил трех игроков в аренду в другие клубы

Первая лига

Трое футболистов проведут вторую часть сезона в аренде

Металлист 1925 отправил трех игроков в аренду в другие клубы

Фото: ФК Металіст 1925

Новина українською

Несколько игроков "Металлиста 1925" проведут вторую часть сезона-2024/2025 в других клубах на правах аренды, сообщает официальный сайт перволигового клуба.

Полузащитник Игорь Когут будет выступать в "Черноморце", нападающий Раймонд Овусу в австрийском клубе "Горн" и нападающий Алексей Сидоров в ковалевском "Колосе".

Когут уже успел принять участие в двух матчах за "моряков". На счету Сидорова 2 гола и 1 ассист в 12 поединках за харьковчан в первой части сезона. Овусу отыграл 10 игр за "желто-синих" (1 гол, 1 ассист).

Напомним, что ранее "Металлист 1925" отдал Евгения Пасича в аренду в полтавскую "Ворсклу".

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Черноморец (Одесса) Колос (Ковалевка) Металлист 1925 (Харьков) Иван Когут Раймонд Овусу Алексей Сидоров
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Источник:
ФК Металіст 1925
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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Acsakal (Kharkiv)
12.03.2025 в 12:52
Цікава тактика... А з тими, хто НЕ в оренді, М25 взагалі вийде до вишки?
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Комментарии 1
Acsakal (Kharkiv)
12.03.2025 в 12:52
Цікава тактика... А з тими, хто НЕ в оренді, М25 взагалі вийде до вишки?
Ответить
0
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