Металлист 1925 отправил трех игроков в аренду в другие клубы

Несколько игроков "Металлиста 1925" проведут вторую часть сезона-2024/2025 в других клубах на правах аренды, сообщает официальный сайт перволигового клуба.

Полузащитник Игорь Когут будет выступать в "Черноморце", нападающий Раймонд Овусу в австрийском клубе "Горн" и нападающий Алексей Сидоров в ковалевском "Колосе".

Когут уже успел принять участие в двух матчах за "моряков". На счету Сидорова 2 гола и 1 ассист в 12 поединках за харьковчан в первой части сезона. Овусу отыграл 10 игр за "желто-синих" (1 гол, 1 ассист).

Напомним, что ранее "Металлист 1925" отдал Евгения Пасича в аренду в полтавскую "Ворсклу".