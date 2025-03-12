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Воспитанник Динамо официально перешел в клуб Первой лиги
Юрий Козыренко стал игроком ФК "ЮКСА"
Фото: ФК ЮКСА
ФК "ЮКСА" подписал контракт с правым вингером Юрием Козыренко.
Срок соглашения не разглашается, но по данным transfermarkt, договор рассчитан до 30 июня 2025 года.
Предыдущим клубом Козыренко был "Ингулец", цвета которого он защищал с февраля 2023 года. Всего в футболке петровцев он провел 51 матч, забил 2 гола и отдал 6 ассистов.
Напомним, Козыренко - воспитанник киевского "Динамо" и костопольского "КОЛИСП-Штурм". Выступал за юношескую команду "бело-синих", "Ворсклу", белорусскую "Ислочь" и "Горняк-Спорт". Вызывался в сборные Украины разных возрастных групп, а в 2016 принял участие в Чемпионате Европы U-17. Всего за юношеские сборные сыграл 24 игры, в которых отметился тремя голами.
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