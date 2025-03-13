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Минай подписал еще одного игрока Полесья

Первая лига

Назар Гаврилюк сменил клубную прописку

Минай подписал еще одного игрока Полесья

Фото: ПФК Звягель

Новина українською

Левый защитник Назар Гаврилюк перешел в "Минай", сообщает клубная пресс-служба.

Переход состоялся на правах свободного агента. 24-летний футболист выбрал себе третий игровой номер.

Гаврилюк был игроком житомирского "Полесья" и выступал за вторую команду. Также он играл за ПФК "Звягель".

Ранее "Минай" о подписании форварда донецкого "Шахтера" Антона Демченко и полузащитника "Полесья" Михаила Раско.

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ФК Минай
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Источник:
ФК Минай
Опубликовал: Алина Ерофеева
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