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Минай подписал еще одного игрока Полесья
Назар Гаврилюк сменил клубную прописку
Фото: ПФК Звягель
Левый защитник Назар Гаврилюк перешел в "Минай", сообщает клубная пресс-служба.
Переход состоялся на правах свободного агента. 24-летний футболист выбрал себе третий игровой номер.
Гаврилюк был игроком житомирского "Полесья" и выступал за вторую команду. Также он играл за ПФК "Звягель".
Ранее "Минай" о подписании форварда донецкого "Шахтера" Антона Демченко и полузащитника "Полесья" Михаила Раско.
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Источник:ФК Минай
Опубликовал: Алина Ерофеева
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