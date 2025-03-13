Минай подписал еще одного игрока Полесья

Левый защитник Назар Гаврилюк перешел в "Минай", сообщает клубная пресс-служба.

Переход состоялся на правах свободного агента. 24-летний футболист выбрал себе третий игровой номер.

Гаврилюк был игроком житомирского "Полесья" и выступал за вторую команду. Также он играл за ПФК "Звягель".

Ранее "Минай" о подписании форварда донецкого "Шахтера" Антона Демченко и полузащитника "Полесья" Михаила Раско.