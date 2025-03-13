Экс-хавбек Буковины официально перешел в Подолье

"Подолье" представило двух игроков. Новичками хмельницкой команды стали полузащитник Орест Панчишин и нападающий Евгений Профатило.

Детали сотрудничества неизвестны.

Панчишин будет выступать под 8-м номером, Профатило - под 13-м.

Панчишин - воспитанник львовского футбола. На юношеском уровне выступал за "УФК-Карпаты" и "Карпаты" Львов. В 2020 году подписал контракт с "Минаем", где провел один сезон в молодежной команде. Впоследствии перебрался в кременчугский "Кремень". Летом 2024 года в статусе свободного агента перешел в черновицкую "Буковину". Осеннюю часть сезона провел в аренде в "Кремне". Также, вызывался в юношескую сборную Украины U-19.

Профатило родился в Бердичеве, первые шаги в футболе делал в местном ДЮСШ, а затем выступал в житомирском "Полесье" на юношеском уровне. Последним клубом Евгения был любительский футбольный клуб "Бердичев".