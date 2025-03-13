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Экс-хавбек Буковины официально перешел в Подолье
Также клуб подписал нападающего
Фото: ФК Поділля
"Подолье" представило двух игроков. Новичками хмельницкой команды стали полузащитник Орест Панчишин и нападающий Евгений Профатило.
Детали сотрудничества неизвестны.
Панчишин будет выступать под 8-м номером, Профатило - под 13-м.
Панчишин - воспитанник львовского футбола. На юношеском уровне выступал за "УФК-Карпаты" и "Карпаты" Львов. В 2020 году подписал контракт с "Минаем", где провел один сезон в молодежной команде. Впоследствии перебрался в кременчугский "Кремень". Летом 2024 года в статусе свободного агента перешел в черновицкую "Буковину". Осеннюю часть сезона провел в аренде в "Кремне". Также, вызывался в юношескую сборную Украины U-19.
Профатило родился в Бердичеве, первые шаги в футболе делал в местном ДЮСШ, а затем выступал в житомирском "Полесье" на юношеском уровне. Последним клубом Евгения был любительский футбольный клуб "Бердичев".
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