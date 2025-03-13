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Вингер Ингульца перебрался в клуб Первой лиги
Денис Резепов будет выступать за "Ниву" Тернополь
Фото: Нива Тернопіль
Фланговый полузащитник "Ингульца" Денис Резепов присоединился к "Ниве" Тернополь, сообщает клубная пресс-служба.
Контракт футболиста, согласно данным Transfermarkt, рассчитан до 30 июня 2025 года.
В тернопольском клубе он будет играть под номером 91.
Напомним, Резепов стал игроком "Ингульца" летом 2022 года. В первой части сезона он провел 13 матчей, без результативных действий. Он отказывался продлевать соглашение с петровцами и был переведен в команду U-19.
Ранее он также выступал за "Металлист 1925" и ФК "Волчанск".
Ранее "Нива" Тернополь подписала полузащитника "Ингульца" Марьяна Мысыка.
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