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Вингер Ингульца перебрался в клуб Первой лиги

Первая лига

Денис Резепов будет выступать за "Ниву" Тернополь

Вингер Ингульца перебрался в клуб Первой лиги

Фото: Нива Тернопіль

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Фланговый полузащитник "Ингульца" Денис Резепов присоединился к "Ниве" Тернополь, сообщает клубная пресс-служба.

Контракт футболиста, согласно данным Transfermarkt, рассчитан до 30 июня 2025 года.

В тернопольском клубе он будет играть под номером 91.

Напомним, Резепов стал игроком "Ингульца" летом 2022 года. В первой части сезона он провел 13 матчей, без результативных действий. Он отказывался продлевать соглашение с петровцами и был переведен в команду U-19.

Ранее он также выступал за "Металлист 1925" и ФК "Волчанск".

Ранее "Нива" Тернополь подписала полузащитника "Ингульца" Марьяна Мысыка.

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Нива (Тернополь) Денис Резепов
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Источник:
Нива Тернопіль
Опубликовал: Алина Ерофеева
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