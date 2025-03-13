Вингер Ингульца перебрался в клуб Первой лиги

Фланговый полузащитник "Ингульца" Денис Резепов присоединился к "Ниве" Тернополь, сообщает клубная пресс-служба.

Контракт футболиста, согласно данным Transfermarkt, рассчитан до 30 июня 2025 года.

В тернопольском клубе он будет играть под номером 91.

Напомним, Резепов стал игроком "Ингульца" летом 2022 года. В первой части сезона он провел 13 матчей, без результативных действий. Он отказывался продлевать соглашение с петровцами и был переведен в команду U-19.

Ранее он также выступал за "Металлист 1925" и ФК "Волчанск".

Ранее "Нива" Тернополь подписала полузащитника "Ингульца" Марьяна Мысыка.