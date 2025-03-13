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Стало известно, где продолжит карьеру экс-бомбардир Кривбасса

Первая лига
Обновлено

Неожиданный вариант

Стало известно, где продолжит карьеру экс-бомбардир Кривбасса

Фото: fckryvbas.com

Новина українською

Нападающий Олег Кожушко, который покинул "Кривбасс" в статусе свободного агента, нашел новую команду.

27-летний футболист продолжит выступления в Первой лиге, сообщает журналист Игорь Бурбас. Он должен стать игроком черновицкой "Буковины", которая борется за повышение в классе и до сих пор ведет борьбу в Кубке Украины.

Кожушко выступал за "Кривбасс" с июля 2023 года. В текущем сезоне он провел 17 матчей во всех турнирах и забил один гол. Является лучшим бомбардиром "Кривбасса" в сезоне 2023/2024 с 9 точными ударами.

Ранее он также играл за "Днепр", "Днепр-1", "Колос", "Черноморец", "Александрию" и армянский "Пюник".

"Буковина" с 20 пунктами занимает 8-е место в Чемпионской группе Первой лиги.

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Буковина (Черновцы) Олег Кожушко
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Источник:
BurBuzz
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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alex.belogubko (одесса)
13.03.2025 в 11:06
давай в ЧО- будет новый хозяин и тренер--Одесса ждёт
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Комментарии 1
alex.belogubko (одесса)
13.03.2025 в 11:06
давай в ЧО- будет новый хозяин и тренер--Одесса ждёт
Ответить
0
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