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Стало известно, где продолжит карьеру экс-бомбардир Кривбасса
Неожиданный вариант
Фото: fckryvbas.com
Нападающий Олег Кожушко, который покинул "Кривбасс" в статусе свободного агента, нашел новую команду.
27-летний футболист продолжит выступления в Первой лиге, сообщает журналист Игорь Бурбас. Он должен стать игроком черновицкой "Буковины", которая борется за повышение в классе и до сих пор ведет борьбу в Кубке Украины.
Кожушко выступал за "Кривбасс" с июля 2023 года. В текущем сезоне он провел 17 матчей во всех турнирах и забил один гол. Является лучшим бомбардиром "Кривбасса" в сезоне 2023/2024 с 9 точными ударами.
Ранее он также играл за "Днепр", "Днепр-1", "Колос", "Черноморец", "Александрию" и армянский "Пюник".
"Буковина" с 20 пунктами занимает 8-е место в Чемпионской группе Первой лиги.
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