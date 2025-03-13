Металлист 1925 подпишет центрбека после успешного просмотра

"Металлист 1925" в ближайшее время подпишет контракт с защитником "Кремня" Дмитрием Сабиевым.

20-летний центрбек успешно прошел просмотр в команде Патрика ван Леувена, и на днях стороны заключат соглашение. После этого харьковский клуб официально представит новичка.

В нынешнем сезоне он выступал за "Кремень". На его счету 16 матчей, без результатинных действий.

Ранее "Металлист 1925" отправил трех игроков в аренду в другие клубы.