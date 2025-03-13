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Металлист 1925 подпишет центрбека после успешного просмотра

Первая лига

Вскоре новичка официально представят

Металлист 1925 подпишет центрбека после успешного просмотра

Фото: ФК Кремінь

Новина українською

"Металлист 1925" в ближайшее время подпишет контракт с защитником "Кремня" Дмитрием Сабиевым.

20-летний центрбек успешно прошел просмотр в команде Патрика ван Леувена, и на днях стороны заключат соглашение. После этого харьковский клуб официально представит новичка.

В нынешнем сезоне он выступал за "Кремень". На его счету 16 матчей, без результатинных действий.

Ранее "Металлист 1925" отправил трех игроков в аренду в другие клубы.

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Металлист 1925 (Харьков)
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Источник:
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Опубликовал: Алина Ерофеева
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