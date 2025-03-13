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Металлист 1925 объявил о переходе центрального защитника
Игрок подписал контракт на 1,5 года
Фото: ФК Металіст 1925
"Металлист 1925" заключил контракт с 20-летним защитником Дмитрием Сабиевым.
Как сообщает официальный сайт клуба, срок соглашения рассчитан на полтора года. Он находился на просмотре в команде Патрика ван Леувена.
Дмитрий Сабиев родился в Кропивницком. Начал заниматься футболом в местной "Зирке". На уровне ДЮФЛУ играл за "Зирку" (48 матчей/5 голов).
На профессиональном уровне центрбек играл за второлиговый "Кремень-2" (21 матч) и перволиговый "Кремень" (15 матчей и 2 игры в Кубке Украины).
В "Металлисте 1925" будет выступать под 20-м номером.
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