Металлист 1925 объявил о переходе центрального защитника

"Металлист 1925" заключил контракт с 20-летним защитником Дмитрием Сабиевым.

Как сообщает официальный сайт клуба, срок соглашения рассчитан на полтора года. Он находился на просмотре в команде Патрика ван Леувена.

Дмитрий Сабиев родился в Кропивницком. Начал заниматься футболом в местной "Зирке". На уровне ДЮФЛУ играл за "Зирку" (48 матчей/5 голов).

На профессиональном уровне центрбек играл за второлиговый "Кремень-2" (21 матч) и перволиговый "Кремень" (15 матчей и 2 игры в Кубке Украины).

В "Металлисте 1925" будет выступать под 20-м номером.