  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Минай объявил о подписании очередного новичка
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Минай объявил о подписании очередного новичка

Первая лига

Закарпатский клуб подписал экс-игрока "Ворсклы"

Минай объявил о подписании очередного новичка

Фото: Instagram

Новина українською

20-летний украинский полузащитник Демид Булгатов присоединился к "Минаю", сообщает пресс-служба клуба.

Срок действия контракта не разглашается. Согласно данным Transfermarkt, соглашение футболиста рассчитано до 30 июня 2025 года. В закарпатском клубе он выбрал 27-й номер.

Булгатов выступал на юношеском уровне за ДЮФК "Днепр", затем перебрался в структуру полтавской "Ворсклы". Он защищал цвета молодежной команды полтавчан U-19. В текущем сезоне он принял участие в 8 матчах за "Ворсклу-2" во Второй лиге.

Ранее "Минай" подписал левого защитника Назара Гаврилюка, форварда Антона Демченко и полузащитника Михаила Раско.

Читайте такжеЭкс-игрок Миная: УПЛ никто не трогает, а Первую лигу забирают ТЦК с вокзалов и улиц

По теме
yellow-arrow
Металлист 1925 объявил о переходе центрального защитника
yellow-arrow
Металлист 1925 подпишет центрбека после успешного просмотра
yellow-arrow
Стало известно, где продолжит карьеру экс-бомбардир Кривбасса
ФК Минай
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ФК Минай
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
3
150 000 грн
На сайт
4
100 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости