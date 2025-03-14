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Минай объявил о подписании очередного новичка
Закарпатский клуб подписал экс-игрока "Ворсклы"
Фото: Instagram
20-летний украинский полузащитник Демид Булгатов присоединился к "Минаю", сообщает пресс-служба клуба.
Срок действия контракта не разглашается. Согласно данным Transfermarkt, соглашение футболиста рассчитано до 30 июня 2025 года. В закарпатском клубе он выбрал 27-й номер.
Булгатов выступал на юношеском уровне за ДЮФК "Днепр", затем перебрался в структуру полтавской "Ворсклы". Он защищал цвета молодежной команды полтавчан U-19. В текущем сезоне он принял участие в 8 матчах за "Ворсклу-2" во Второй лиге.
Ранее "Минай" подписал левого защитника Назара Гаврилюка, форварда Антона Демченко и полузащитника Михаила Раско.
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