Минай объявил о подписании очередного новичка

20-летний украинский полузащитник Демид Булгатов присоединился к "Минаю", сообщает пресс-служба клуба.

Срок действия контракта не разглашается. Согласно данным Transfermarkt, соглашение футболиста рассчитано до 30 июня 2025 года. В закарпатском клубе он выбрал 27-й номер.

Булгатов выступал на юношеском уровне за ДЮФК "Днепр", затем перебрался в структуру полтавской "Ворсклы". Он защищал цвета молодежной команды полтавчан U-19. В текущем сезоне он принял участие в 8 матчах за "Ворсклу-2" во Второй лиге.

Ранее "Минай" подписал левого защитника Назара Гаврилюка, форварда Антона Демченко и полузащитника Михаила Раско.