Опытный голкипер пополнил состав Кремня - Источник

Бывший голкипер "Диназа" Вадим Дмитроченко перешел в "Кремень". Об этом сообщает журналист Дмитрий Венков в своем Telegram-канале.

Согласно данным источника, стороны заключили соглашение до конца нынешнего сезона.

В первой части кампании он защищал цвета "Диназа". Он провел 5 матчей, в которых пропустил 11 голов и один раз оставил свои ворота сухими. 28-летний футболист покинул клуб из Вышгорода в статусе свободного агента.

Ранее сообщалось, что игроком интересовалось тернопольская "Нива".