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Опытный голкипер пополнил состав Кремня - Источник

Первая лига

Вадим Дмитроченко определился с новым клубом

Опытный голкипер пополнил состав Кремня - Источник

Фото: із відкритих джерел

Новина українською

Бывший голкипер "Диназа" Вадим Дмитроченко перешел в "Кремень". Об этом сообщает журналист Дмитрий Венков в своем Telegram-канале.

Согласно данным источника, стороны заключили соглашение до конца нынешнего сезона.

В первой части кампании он защищал цвета "Диназа". Он провел 5 матчей, в которых пропустил 11 голов и один раз оставил свои ворота сухими. 28-летний футболист покинул клуб из Вышгорода в статусе свободного агента.

Ранее сообщалось, что игроком интересовалось тернопольская "Нива".

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Кремень (Кременчуг) Вадим Дмитроченко
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Источник:
Telegram
Опубликовал: Алина Ерофеева
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