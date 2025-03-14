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Опытный голкипер пополнил состав Кремня - Источник
Вадим Дмитроченко определился с новым клубом
Фото: із відкритих джерел
Бывший голкипер "Диназа" Вадим Дмитроченко перешел в "Кремень". Об этом сообщает журналист Дмитрий Венков в своем Telegram-канале.
Согласно данным источника, стороны заключили соглашение до конца нынешнего сезона.
В первой части кампании он защищал цвета "Диназа". Он провел 5 матчей, в которых пропустил 11 голов и один раз оставил свои ворота сухими. 28-летний футболист покинул клуб из Вышгорода в статусе свободного агента.
Ранее сообщалось, что игроком интересовалось тернопольская "Нива".
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