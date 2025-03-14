  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Экс-игрок ФСК Мариуполь нашел новый клуб
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Экс-игрок ФСК Мариуполь нашел новый клуб

Первая лига

Алексей Малаки стал игроком "Миная"

Экс-игрок ФСК Мариуполь нашел новый клуб

Фото: ФСК Маріуполь

Новина українською

22-летний защитник Алексей Малаки подписал контракт с "Минаем", сообщает клубная пресс-служба.

По информации Transfermarkt, договор футболиста рассчитан до 30 июня 2025 года. В закарпатском клубе он будет выступать под номером 22.

Предыдущим его клубом был ФСК "Мариуполь". В первой части сезона он сыграл 10 матче, забил 1 гол и оформил 1 ассист.

Добавим, что Малаки - воспитанник "Колоса". Выступал за молодежные составы команды, а также находился в аренде в клубах "Горняк-Спорт", "Диназ" и "Нива" Бузова.

Ранее "Минай" подписал левого защитника Назара Гаврилюка, форварда Антона Демченко, а также полузащитников Михаила Раско и Демида Булгатова.

По теме
yellow-arrow
Полесье проведет два спарринга с представителями Первой лиги
yellow-arrow
Опытный голкипер пополнил состав Кремня - Источник
yellow-arrow
Минай объявил о подписании очередного новичка
ФК Минай
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ФК Минай
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
3
150 000 грн
На сайт
4
100 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости