Экс-игрок ФСК Мариуполь нашел новый клуб

22-летний защитник Алексей Малаки подписал контракт с "Минаем", сообщает клубная пресс-служба.

По информации Transfermarkt, договор футболиста рассчитан до 30 июня 2025 года. В закарпатском клубе он будет выступать под номером 22.

Предыдущим его клубом был ФСК "Мариуполь". В первой части сезона он сыграл 10 матче, забил 1 гол и оформил 1 ассист.

Добавим, что Малаки - воспитанник "Колоса". Выступал за молодежные составы команды, а также находился в аренде в клубах "Горняк-Спорт", "Диназ" и "Нива" Бузова.

Ранее "Минай" подписал левого защитника Назара Гаврилюка, форварда Антона Демченко, а также полузащитников Михаила Раско и Демида Булгатова.