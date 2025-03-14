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Экс-игрок ФСК Мариуполь нашел новый клуб
Алексей Малаки стал игроком "Миная"
Фото: ФСК Маріуполь
22-летний защитник Алексей Малаки подписал контракт с "Минаем", сообщает клубная пресс-служба.
По информации Transfermarkt, договор футболиста рассчитан до 30 июня 2025 года. В закарпатском клубе он будет выступать под номером 22.
Предыдущим его клубом был ФСК "Мариуполь". В первой части сезона он сыграл 10 матче, забил 1 гол и оформил 1 ассист.
Добавим, что Малаки - воспитанник "Колоса". Выступал за молодежные составы команды, а также находился в аренде в клубах "Горняк-Спорт", "Диназ" и "Нива" Бузова.
Ранее "Минай" подписал левого защитника Назара Гаврилюка, форварда Антона Демченко, а также полузащитников Михаила Раско и Демида Булгатова.
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