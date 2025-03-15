Тренер представителя Первой лиги рассказал о новичках команды

Подготовку к весенней части чемпионата в первой лиге хмельницкое "Подолье" разделило на две части. Первая в течение января и февраля проходила в Хмельницком с рядом вояжей в другие города с целью проведения контрольных матчей, а вторая, мартовская, в течение двенадцати дней продолжалась на Львовщине - в Винниках. В этом маленьком городке, который расположен вблизи Львова, команда Сергея Ковальца провела тренировочный сбор с 3 по 14 марта на учебно-тренировочной базе "Руха". Сегодняшним матчем со второлиговым коллективом "Куликов-Белка" "Подолье" его завершило. Спарринг закончился вничью, 0:0.

Об итогах винниковского сбора корреспонденту UA-Футбол рассказал главный тренер "Подолья".

- Кроме контрольного матча с "Куликов-Белка" мы провели в марте еще три спарринга, - сказал он. - Первый из них был с "Пробием" из Городенки, лидером второй лиги. В нем была ничья, 2:2 (голы на счету Вадима Шаврина и Валентина Корешкова). Затем дважды сыграли с любительской командой "Лесное" из Киевщины - сначала уступили 1:2, а через несколько дней разошлись миром - 1:1. В обеих этих играх в нашем составе забивал Ярослав Квасов. Работой на только что завершившемся этапе подготовки в целом довольны. Он был достаточно продуктивным и информативным. Все матчи первого и второго этапов проходили на фоне двухразовых тренировок. Мы имели возможность в отличных условиях учебно-тренировочной базы "Руха" плодотворно поработать над всеми необходимыми для этого периода составляющими - в частности, физическими и тактическими качествами, отработкой и совершенствованием командных действий. В этом процессе немаловажно было адаптировать к нашей игре новичков - как тех, кто уже стал полноценным членом команды, так и тех, кто считался потенциальным. На основании совместной работы и проведенных спаррингов наш тренерский штаб окончательно определился с кругом футболистов, которые будут играть в нашей команде.

- С кем заключены контракты в последнее время?

- Мы подписали защитника Владимира Швеца из "Левого берега", полузащитника Ореста Панчишина, который в осенней части сезона играл за "Кремень" и нападающего из любительского клуба "Бердичев" Евгения Профатило. Хотелось бы отметить, что был продлен контракт с полузащитником Виталием Гемегой. Еще раньше были заключены соглашения с молодыми воспитанниками нашей Академии - вратарем Евгением Кондратюком, защитником Павлом Савчуком и полузащитником Александром Серафимовым. Надеюсь, что эти ребята будут оправдывать надежды нашего клуба и уже в ближайшее время смогут прогрессировать и приносить пользу "Подолью".

- Как "Подолье" проведет время, которое осталось до возобновления чемпионата?

- Сегодня, по завершении сбора, футболисты получили три выходных. Тренировки возобновятся 18 марта и будут проходить в одноразовом режиме. Будем работать на спортивных площадках Хмельницкого, которые команда использует для своих занятий. Несмотря на войну есть большая поддержка, сотрудничество и взаимодействие с "Подольем" со стороны городского головы Александра Симчишина. Причем, внимание уделяется не только нашей первой команде, но и развитию детско-юношеского футбола, инфраструктуры.

- Стартовый поединок весенней части чемпионата "Подолье" сыграет 30 марта. До этой даты игровая практика предусмотрена?

- Да. У нас запланирован контрольный матч в Житомире с "Полесьем". Он должен состояться 21 марта в Житомире.

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Как ранее уже сообщал UA-Футбол, среди новых футболистов, кто пополнил команду в зимний период, вратарь Дмитрий Фастов из "Левого берега", защитники Денис Балан из "Вереса", Давронбек Азизов из "Буковины", Антон Савин из "Мариуполя" и полузащитник Максим Кулиш из "Миная".