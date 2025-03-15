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Буковина усилилась экс-полузащитником Черноморца
Соглашение на полтора года
Фото - Буковина
"Буковина" усилилась экс-полузащитником "Черноморца".
Черновецкий клуб объявил о подписании контракта с 30-летним полузащитником Александром Васильевым. Соглашение с игроком рассчитано на полтора года, футболист будет выступать под 73 номером.
Александр Васильев последние два сезона играл в "Черноморце". Он провел 56 матчей, в которых забил 4 гола и отдал 2 результативные передачи. Также Васильев играл за "ПФК Львов" (январь 2022 - январь 2023), киевский "Арсенал" (июль 2017 - февраль 2018) и резервную команду "Днепра" (июль 2012 - март 2017).
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В первой части сезона полузащитник сыграл 9 матчей в одесском клубе и результативными действиями не отметился.
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