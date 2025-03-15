  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Один из проблемных клубов Первой Лиги решил свое будущее
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Один из проблемных клубов Первой Лиги решил свое будущее

Первая лига

Без сюрпризов

Один из проблемных клубов Первой Лиги решил свое будущее

Фото: instagram.com/fscmariupol

Новина українською

Один из проблемных клубов Первой Лиги решил свое будущее.

По сообщениям журналиста Дмитрия Венкова, руководство "ФСК Мариуполь" сообщило команде, что в УАФ будет направлено письмо о снятии с соревнований.

Недавно стало известно, что главный тренер клуба Олег Красноперов заявил о том, что клуб из-за финансовых проблем снимается с чемпионата Первой лиги. Команда не нашла инвесторов и осталась с двумя игроками.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

ФСК "Мариуполь" в первой части сезона занял шестое место в группе В Первой Лиги и попал в группу "Выбывания" Первой лиги.

По теме
yellow-arrow
Буковина усилилась экс-полузащитником Черноморца
yellow-arrow
Тренер представителя Первой лиги рассказал о новичках команды
yellow-arrow
Полесье проведет два спарринга с представителями Первой лиги
ФСК Мариуполь
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Дмитров Вєнков
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
3
150 000 грн
На сайт
4
100 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости