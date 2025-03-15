Один из проблемных клубов Первой Лиги решил свое будущее.

По сообщениям журналиста Дмитрия Венкова, руководство "ФСК Мариуполь" сообщило команде, что в УАФ будет направлено письмо о снятии с соревнований.

Недавно стало известно, что главный тренер клуба Олег Красноперов заявил о том, что клуб из-за финансовых проблем снимается с чемпионата Первой лиги. Команда не нашла инвесторов и осталась с двумя игроками.

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ФСК "Мариуполь" в первой части сезона занял шестое место в группе В Первой Лиги и попал в группу "Выбывания" Первой лиги.