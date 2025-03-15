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Васильев рассказал, почему ушел из Черноморца и пополнил состав Буковины

Первая лига

У футболиста очень быстро сменилась клубная прописка

Васильев рассказал, почему ушел из Черноморца и пополнил состав Буковины

Фото - Буковина

Новина українською

Полузащитник Александр Васильев поделился деталями перехода в "Буковину" и первыми впечатлениями от города и новой команды.

“Со мной связалось руководство. Мы хорошо пообщались. Я посоветовался со своей семьей и сразу с большим удовольствием принял приглашение стать частью этого клуба. Ко мне позвонили буквально несколько дней назад. Все произошло очень быстро, переговоры прошли легко – и вот я уже здесь, в Черновцах.

Конечно, я знал о команде, многое о ней слышал. Знал также, что год назад появился амбициозный инвестор, человек, который “загорелся” футболом и захотел создать мощную команду. "Буковина" – это очень интересный и амбициозный проект. Я вижу, как команда развивается и уверен, что в дальнейшем будет только прогрессировать”.

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“У меня был контракт с “Черноморцем” до лета, но команду возглавил новый тренер (Александр Бабич, – прим.), я понял, что он на меня не рассчитывает, а я хотел играть в основном составе. Мы пообщались с руководством и решили прекратить сотрудничество по взаимному согласию сторон.

Период своей карьеры, который я провел в "Черноморце", был очень положительный. Многому научился здесь. Возможно, этот этап в составе одесского клуба стал самым лучшим в моей карьере. Но это пока что (улыбается)”.

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“Моя основная позиция – это центральный полузащитник оборонительного плана. Но я играл и в центре защиты в том же "Черноморце", также имею опыт выступлений на позиции атакующего полузащитника. Для меня нет проблемы "закрыть" несколько позиций. Главное – стабильно играть.

Я хорошо знаком с Богданом Бойчуком, Данилом Голубом и Родионом Плаксой. С ними мы пересекались в "Черноморце". А со времен моих выступлений за ФК "Львов" знаю Андрея Бусько, Ивана Пономаренко. Да и вообще знаком также и с другими ребятами, например Максим Лопыренок, с которым мы были в дубле "Днепра". Да, совещался перед переходом с Иваном Пономаренко, также мне писал Богдан Бойчук. Все они положительно отзывались о "Буковине", – рассказал новичок.

В составе "моряков" Александр выступал с января 2023 года (55 матчей).

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Буковина (Черновцы) Черноморец (Одесса) Александр Васильев
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Источник:
Буковина
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
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alex.belogubko (одесса)
15.03.2025 в 20:52
Бабич это не тренер а пустышка на вылет
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Комментарии 1
alex.belogubko (одесса)
15.03.2025 в 20:52
Бабич это не тренер а пустышка на вылет
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