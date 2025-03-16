Васильев: Мы хотим выйти в Премьер-лигу. Буковина этого заслуживает

Александр Васильев в первом интервью поделился впечатлениями от Черновцов и целей клуба.

“Я только приехал, поэтому еще не было возможности прогуляться по городу. Но раньше я был уже в Черновцах. В первые дни полномасштабного вторжения мы приехали сюда и несколько месяцев проживали в Черновцах. В тот момент моя семья находилась в Киеве, а я был во Львове. Почему-то в первый день решили поехать именно в Черновцы. Как и все, мы были растеряны, не знали что делать… Вот так и решили встретиться все вместе уже в Черновцах.

Здесь были знакомые, в частности, и футбольные люди, помогавшие нам с жильем. Это интересный, не очень большой город, компактный и комфортный для жизни. Мне здесь все нравится. Первые впечатления от клуба очень положительные. Вообще, здесь подход к работе во всех сферах на самом высоком уровне. Я бы даже сказал на уровне Премьер-лиги. Со мной на постоянной связи и руководство клуба, и врачи, и административный штаб, и тренеры. Все мне помогают. Я знаю, что в любой момент я могу позвонить нужным людям из клуба, что-то спросить или попросить о помощи”.