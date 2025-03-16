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Васильев: Мы хотим выйти в Премьер-лигу. Буковина этого заслуживает
Дело за результатом
Фото - Буковина
Александр Васильев в первом интервью поделился впечатлениями от Черновцов и целей клуба.
“Я только приехал, поэтому еще не было возможности прогуляться по городу. Но раньше я был уже в Черновцах. В первые дни полномасштабного вторжения мы приехали сюда и несколько месяцев проживали в Черновцах. В тот момент моя семья находилась в Киеве, а я был во Львове. Почему-то в первый день решили поехать именно в Черновцы. Как и все, мы были растеряны, не знали что делать… Вот так и решили встретиться все вместе уже в Черновцах.
Здесь были знакомые, в частности, и футбольные люди, помогавшие нам с жильем. Это интересный, не очень большой город, компактный и комфортный для жизни. Мне здесь все нравится. Первые впечатления от клуба очень положительные. Вообще, здесь подход к работе во всех сферах на самом высоком уровне. Я бы даже сказал на уровне Премьер-лиги. Со мной на постоянной связи и руководство клуба, и врачи, и административный штаб, и тренеры. Все мне помогают. Я знаю, что в любой момент я могу позвонить нужным людям из клуба, что-то спросить или попросить о помощи”.
“Я всегда стараюсь выбирать такие игровые номера, которые для меня что-то означают. Некоторые номера, которые мне нравятся, уже были заняты. Цифра 73 – это год рождения моего отца. Я играл уже под этим номером, мне нравится. Надеюсь, что этот номер станет для меня счастливым.
Отец всегда смотрит на мои матчи, переживает, что-то подсказывает. И моя семья тоже следит за матчами, переживает всегда за меня. Это мои самые главные болельщики. Стараюсь делать все для того, чтобы они были счастливы и радовались моей игре.
Я вижу, какие хорошие футболисты собрались в "Буковине" и какой здесь мощный состав. Конечно, мы хотим выйти в Премьер-лигу и будем делать все для того, чтобы выполнить эту задачу. Надеюсь, что нам удастся добиться всех поставленных целей. "Буковина" этого заслуживает", – отметил полузащитник.
1 апреля команда будет играть в ¼ финала Кубка Украины против "Виктории".
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