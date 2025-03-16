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Экс-защитник Буковины нашел себе новый клуб, - Источник
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Фото: ФК Буковина
Экс-защитник "Буковины" нашел себе новый клуб.
По информации журналиста Дмитрия Венкова, Юрий Дудник в ближайшие дни подпишет контракт с "Викторией".
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Напомним, что Юрий Дудник и "Буковина" прекратили сотрудничество по взаимному согласию. В первой части сезона Дудник сыграл 8 матчей во всех турнирах и забил один гол.
"Виктория" в первой части сезона заняла пятое место в группе В и сыграет в "Группе Выбывания" во второй части сезона.
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Источник:Дмитро Вєнков
Опубликовал: Владислав Прийменко
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