Появился кандидат на замену ФСК Мариуполю в Первой лиге. Есть первые комментарии

"Феникс" Подмонастырь может заменить ФСК "Мариуполь" в Первой лиге. Об этом информирует "Спортивка".

Отмечается, что ради выступлений в Первой лиге "Феникс" готов погасить долги "Мариуполя", который составляет примерно 5 миллионов гривен.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

До этого команда из Львовщины планировала в следующем сезоне начать профессиональный путь и заявиться во Вторую лигу.

В случае попадания в Первую лигу "Феникс", скорее всего, будет доигрывать сезон под названием "Мариуполь", а уже со следующей кампании название будет изменено.

Впоследствии эту информацию в интервью "Украинскому футболу" прокомментировали главный тренер "Феникса" Максим Фещук и наставник ФСК "Мариуполь" Олег Красноперов.

"Пока что говорить о чем-либо преждевременно - поэтому я не могу сейчас говорить о какой-либо конкретике. Одно могу сказать: все в процессе", - сказал Фещук.