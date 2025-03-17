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Появился кандидат на замену ФСК Мариуполю в Первой лиге. Есть первые комментарии

Первая лига

Идут переговоры

Появился кандидат на замену ФСК Мариуполю в Первой лиге. Есть первые комментарии

instagram.com/feniks.fc

Новина українською

"Феникс" Подмонастырь может заменить ФСК "Мариуполь" в Первой лиге. Об этом информирует "Спортивка".

Отмечается, что ради выступлений в Первой лиге "Феникс" готов погасить долги "Мариуполя", который составляет примерно 5 миллионов гривен.

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До этого команда из Львовщины планировала в следующем сезоне начать профессиональный путь и заявиться во Вторую лигу.

В случае попадания в Первую лигу "Феникс", скорее всего, будет доигрывать сезон под названием "Мариуполь", а уже со следующей кампании название будет изменено.

Впоследствии эту информацию в интервью "Украинскому футболу" прокомментировали главный тренер "Феникса" Максим Фещук и наставник ФСК "Мариуполь" Олег Красноперов.

"Пока что говорить о чем-либо преждевременно - поэтому я не могу сейчас говорить о какой-либо конкретике. Одно могу сказать: все в процессе", - сказал Фещук.

"Слышал об этом, но это больше вопрос к руководству - Ляхову и Ярошенко.

Предлагали ли работать в новой структуре, если поглощение произойдет? До этого разговор еще не доходил. Пока они узнают все нюансы, относительно долгов и так далее", - считает Красноперов.

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Источник:
Спортивка
Опубликовал: Александр Бураков
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