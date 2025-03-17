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"Вполне конкретная", - ван Леувен назвал причину ухода Гармаша из Металлиста 1925
Тренер четко дал понять игроку
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Главный тренер "
"Причина вполне конкретная – у меня был выбор на игровые позиции, я выбрал других футболистов. Такой игрок, как Гармаш, с такой карьерой, которую он имел, мы можем откровенно говорить об этом – ему нужно было принять все как есть, или идти в другом направлении.
В том стиле, в котором строил команду, я не видел для него позиции, у меня были другие игроки, другой выбор. С самого начала я был открыт с ним и давал ему это понять", – сказал Ван Леувен.
Напомним, что в текущем сезоне Гармаш провел за "Металлист 1925" один матч в Первой лиге и один в Кубке - без результативных действий и в январе 2025 года покинул харьковский клуб.
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