"Вполне конкретная", - ван Леувен назвал причину ухода Гармаша из Металлиста 1925

Главный тренер " Металлиста 1925 " Патрик ван Леувен назвал причины ухода из харьковского клуба опытнейшего хавбека Дениса Гармаша.

"Причина вполне конкретная – у меня был выбор на игровые позиции, я выбрал других футболистов. Такой игрок, как Гармаш, с такой карьерой, которую он имел, мы можем откровенно говорить об этом – ему нужно было принять все как есть, или идти в другом направлении.

В том стиле, в котором строил команду, я не видел для него позиции, у меня были другие игроки, другой выбор. С самого начала я был открыт с ним и давал ему это понять", – сказал Ван Леувен.