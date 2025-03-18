Источник: Экс-голкипер Металлурга З перешел в Диназ

"Диназ" подписал контракт с голкипером Андреем Следзевским. Об этом сообщает журналист Дмитрий Венков.

На протяжении последних недель 24-летний футболист находился в расположении клуба из Вышгорода.

Осенью Следзевский защищал цвета запорожского "Металлурга". За это время Андрей принял участие в двух матчах Первой лиги и пропустил три гола.



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