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Источник: Экс-голкипер Металлурга З перешел в Диназ
Убедил
Діназ
"Диназ" подписал контракт с голкипером Андреем Следзевским. Об этом сообщает журналист Дмитрий Венков.
На протяжении последних недель 24-летний футболист находился в расположении клуба из Вышгорода.
Осенью Следзевский защищал цвета запорожского "Металлурга". За это время Андрей принял участие в двух матчах Первой лиги и пропустил три гола.
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Источник:Dmytro Vienkov
Опубликовал: Александр Бураков
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