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Источник: Экс-голкипер Металлурга З перешел в Диназ

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Источник: Экс-голкипер Металлурга З перешел в Диназ

Діназ

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"Диназ" подписал контракт с голкипером Андреем Следзевским. Об этом сообщает журналист Дмитрий Венков.

На протяжении последних недель 24-летний футболист находился в расположении клуба из Вышгорода.

Осенью Следзевский защищал цвета запорожского "Металлурга". За это время Андрей принял участие в двух матчах Первой лиги и пропустил три гола.

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Источник:
Dmytro Vienkov
Опубликовал: Александр Бураков
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