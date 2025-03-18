Металлист 1925 минимально обыграл в спарринге Локомотив

"Металлист 1925" и "Локомотив" сыграли контрольную встречу в рамках учебно-тренировочных сборов.

На 7-й минуте вывел вперед харьковчан Вячеслав Чурко. Впрочем, через полчаса паритет восстановил Максим Майтак.

В конце концов, победа все равно осталась за коллективом Патрика ван Леувена - с пенальти отличился Ари Моура.

"Металлист 1925" занимает пятое место в турнирной таблице Первой лиги, "Локомотив" - ту же строчку, но во Второй лиге (группа Б).

Контрольный матч. 18 марта. с. Счастливое

"Металлист 1925" - "Локомотив" - 2:1

Голы: Чурко 7, Ари Моура 61 (пен) - Майтак 37

"Металлист 1925": Варакута (Мозиль 46), Капинус (Смитюх 66), Имереков (к) (Кондратюк 66), Снурницын (Сабиев 66), Кравец (Черноморец 66), Мафвента (Король 66), Ари Моура (Карпизин 66), Юрченко (Нагнойный 66), Чурко (Панченко 66), Борячук (Педро Артур 66), Мба (Стень 66).

"Локомотив": Белименко, Ярмак, Мячин, Васько, Назаренко, Багрий, Мордас, Пятибрат, Майтак, Романчук, Пуди.