  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Металлист 1925 минимально обыграл в спарринге Локомотив
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Металлист 1925 минимально обыграл в спарринге Локомотив

Первая лига

Решающим стал гол легионера

Металлист 1925 минимально обыграл в спарринге Локомотив

Металіст 1925

Новина українською

"Металлист 1925" и "Локомотив" сыграли контрольную встречу в рамках учебно-тренировочных сборов.

На 7-й минуте вывел вперед харьковчан Вячеслав Чурко. Впрочем, через полчаса паритет восстановил Максим Майтак.

В конце концов, победа все равно осталась за коллективом Патрика ван Леувена - с пенальти отличился Ари Моура.

"Металлист 1925" занимает пятое место в турнирной таблице Первой лиги, "Локомотив" - ту же строчку, но во Второй лиге (группа Б).

Контрольный матч. 18 марта. с. Счастливое

"Металлист 1925" - "Локомотив" - 2:1

Голы: Чурко 7, Ари Моура 61 (пен) - Майтак 37

"Металлист 1925": Варакута (Мозиль 46), Капинус (Смитюх 66), Имереков (к) (Кондратюк 66), Снурницын (Сабиев 66), Кравец (Черноморец 66), Мафвента (Король 66), Ари Моура (Карпизин 66), Юрченко (Нагнойный 66), Чурко (Панченко 66), Борячук (Педро Артур 66), Мба (Стень 66).

"Локомотив": Белименко, Ярмак, Мячин, Васько, Назаренко, Багрий, Мордас, Пятибрат, Майтак, Романчук, Пуди.

По теме
yellow-arrow
Много нереализованных моментов. Полесье – Буковина - 0:0. Видеообзор спарринга
yellow-arrow
Антюх не перейдет в Металлист 1925. У харьковчан есть свои планы на игрока
yellow-arrow
Источник: Экс-голкипер Металлурга З перешел в Диназ
спарринг Металлист 1925 (Харьков) Локомотив (Киев)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Металіст 1925
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
3
150 000 грн
На сайт
4
100 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости