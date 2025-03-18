"Сосед говорит: ты что сдурел?", - Патрик ван Леувен рассказал о своем опыте войны, который он получил в Израиле

Главный тренер " Металлиста 1925 " Патрик ван Леувен в интервью "ПРОФУТБОЛ Digital" рассказал о работе в Украине во время войны.

– Как вы себя чувствуете в разных городах Украины – в Киеве, во Львове?

– Конечно, это по-разному ощущается в разных городах. В Киеве гораздо сильнее слышны атаки и как их отбивают. Когда я нахожусь во Львове, такого страха нет, я испытываю меньше переживаний, могу спокойнее выполнять свою работу и продолжать жизнь в Украине.

Вы, вероятно, знаете, что у меня уже был опыт, как реагировать на подобное. Я перенес немного подобного опыта из Израиля, где еще до Украины переживал подобные ситуации. Я уже участвовал в соревнованиях, которые останавливались из-за вражеских атак, из-за военной угрозы. Могу сказать, что и в Израиле, и в Украине армии делают хорошую работу по защите населения.

– После пережитого опыта в Израиле пугали ли вас звуки взрывов в Украине, можно ли это сравнить?

– В Израиле я получил большой подобный опыт. Там в каждой квартире есть безопасная комната. Такие комнаты имеют укрепление из стали и защищают вас при попадании ракеты в ваше здание. Это большая разница, и для тамошних граждан, это дает ощущение безопасности, большей безопасности, чем если они пойдут куда-нибудь в другое место рядом. Если вы на улице, вас также могут пригласить в другие здания рядом в специальные безопасные комнаты.

В Украине другая ситуация, в начале вторжения самым безопасным местом защиты были метро или подземные паркинги. Здесь совсем другое ощущение. Однако когда ты знаешь, где найти безопасное место, чтобы спрятаться, ты можешь чувствовать себя спокойнее и понимать, что есть время добраться до безопасного места.

– Я смотрю на вас, и для меня вы не имеете вид человека, которому может быть страшно.

– Нет, я осторожен. Есть предыдущий опыт, немного неожиданный. Один из первых моментов был в Израиле. Это когда тебе интересно, что происходит, и ты выходишь на балкон, начинаешь снимать на видео все эти движения в небе, а потом сосед говорит: "Ты что сдурел? Забирай свой айпад и иди внутрь, в комнату, возьми чипсы и сиди столько, сколько нужно. Не смотри и не выходи на балкон". Плюс-минус вот такой опыт был у меня в Израиле.

В Киеве я часто не слышу звуков – не знаю, может у меня такие хорошие окна в квартире или взрывы просто где-то подальше. Словом, я осторожен с этим всем. Я вынес уроки из Израиля, а также от людей, которые делились со мной там и здесь.

– Когда вы слышите, что какой-то иностранец, игрок или тренер из-за войны хочет разрывать контракт со своим клубом – понимаете ли вы это?

– Должен сказать, когда я тренировал в Израиле, некоторые легионеры также хотели покинуть страну на период войны, и клуб отпускал их. Да, я могу их понять. Те игроки, которые находились в Израиле без семей, прислушивались к их реакции на события, к внешней реакции.

Что я имею в виду. Возьмем новости в Нидерландах, и что там показывают об Украине или Израиле. Там всегда показывают самое плохое, но это совсем не та ситуация, которая происходит в реальной жизни, где люди продолжают ходить на работу, ходить в магазины. Все реагируют, когда происходит опасная ситуация. Вот так я это вижу, и это дает мне определенное чувство спокойствия, потому что я знаю, куда идти и как реагировать на все это.